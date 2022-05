Iată cum votează corect online un conţilier local cu proiect imobiliar de avizat la Premărie! Nu stim altii cum sunt, dar noi, cand ne gandim la prichiciul vetrei cel humuit si cand vedem cum se joaca unii alesi locali cu motoceii imobiliari prinsi de horn de Mihaita, parca nu prea ne salta inima de bucurie. De-un par egzamplu, priviti la contilierul local pe jumatate demisionar Husanu, de la USR, cum a ales el sa-si exprime votul online la ultima sedinta extraordinara: cu blocurile neterminate in spate. El care, daca nu stiati, tocmai are la Primarie, spre avizare, un proiect imobiliar in zona Pleiada din Bucium. Sa intelegem oare ca votul in aceasta scenografie o fi vreun mesaj pentru… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

