- Cum a reușit Tatarușanu sa-l uimeasca pe Zlatan Ibrahimovic. In ultima carte autobiografica, marele atacant suedez a facut o dezvaluire care il are in prim-plan pe portarul roman. In 2021, Zlatan a lansat o noua carte, intitulata „Adrenalina – poveștile mele nespuse”. In aceasta autobiografie, suedezul…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a postat in weekend pe Facebook o relatare a momentului in care, dupa ce a venit la Targul de carte Gaudeamus de la Romexpo, lui George Simion i s-a spus „Nu aveti ce cauta aici. Sunteti o rusine”. In replica, liderul AUR a precizat ca a stat aproximativ doua ore la…

- Cele doua volume ale Doinei Uricariu au fost publicate in Colecția „Ediții critice” de Editura Princeps Multimedia, prezenta la Gaudeamus, București, 2022, cu standul ei bogat in titluri noi.

- O dubla lansare de carte va avea loc duminica, 27 noiembrie, in incinta localului Insomnia Cafe&Bistro din Cluj-Napoca. Jurnaliștii Tudor Runcanu și Oleg Garaz iși vor lansa carțile „Portretul cautatorului de elefanți” și „Uneltele muzicologiei”.

- Dupa 18 ani de locuit in Spania, Nikita de Romania se intoarce in țara pentru a-și lansa propria carte. Aceasta ne-a povestit, in exclusivitate pentru Spynews.ro, ca urmeaza sa publice cel de-al doilea volum al carții sale.

- La Biblioteca Naționala a fost deschisa expoziția de documente cu genericul ”Memoria in tradiția scrisa a secolului XVIII-XIX”, informeaza moldpres.md. Sfirșitul secolului al XVIII-lea inceputul secolului al XIX-lea este caracterizat printr-o tendința deosebita pentru literatura de memorii. In aceasta…

- Peste 180.000 de persoane au trecut pragul Targului international de carte de la Frankfurt anul acesta dintre care mai mult de jumatate au fost vizitatori de specialitate, au anuntat duminica organizatorii la finalul evenimentului, potrivit DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- 21-23 octombrie, la Alba Iulia: Targul de carte pentru copii, ediția a III-a. Expoziție, ateliere creative, concurs. PROGRAM La Alba Iulia se desfașoara in acest weekend a treia ediție a evenimentului ”Targul de carte pentru copii”. Include expoziție cu vanzare de carte, lansari de volume, lecturi in…