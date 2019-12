Senatorul USR de Iasi Dan Lungu a publicat un raspuns primit de la Curtea de Conturi in care reprezentantii acesteia precizeaza ca au identificat mai multe nereguli la Uniunea Scriitorilor din Romania, printre care si cresterea finantarii an de an pentru aceleasi proiecte culturale, care raman neschimbate, sau dubla decontare a unor sume pentru desfasurarea unor astfel de manifestari. In acest sens, Curtea de Conturi a desfasurat in perioada mai-iulie a acestui an u (...)