Iată cum poți trece mai ușor peste perioada izolării la domiciliu! Sfaturi pentru cei din Ocna Mureș! Zilele petrecute intre “patru pereți” pot fi extrem de neplacute, chiar daca ești alaturi de cei dragi ție. Psihologii spun ca aceste saptamani de izolare pot fi considerate un test al rabdarii. E bine de știut faptul ca in China, la finalul crizei COVID 19, a fost raportata o creștere semnificativa a numarului de divorțuri. Pentru a trece cu bine de aceasta perioada, specialiștii spun ca fiecare persoana trebuie sa depuna efort, astfel incat certurile și situațiile tensionate sa nu degenereze. Fii ințelegator, daca simți ca partenerul este stresat, infricoșat sau irascibil. Poate ca tu ești… Citeste articolul mai departe pe ocnamuresonline.ro…

Sursa articol si foto: ocnamuresonline.ro

