Iată cui le-a suflat mister Ciorăpel useristul batistuţa aruncată de premare! Asa si aici: detaliile despre tradarea pro-premare cu ajutorul useristului de umplutura incep sa se auda in public abia acuma . Asadar, printre liberalii mai cu dare de mana de pe langa premarele cel disperat atunci ca nu avea majoritate se vorbeste ca planul de bataie a fost stabilit initial a fi unul "om cu om". Adicatelea, cum era nevoie doar de un singur vot tradator, cica mai intai s-au pus pe lista toti alesii useristi, apoi au fost pusi p (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

