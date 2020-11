IATA: Companiile aeriene se îndreaptă spre pierderi cumulate de 157 de miliarde de dolari în acest an şi în cel viitor IATA, care anticipa in iunie pierderi de 100 de miliarde de dolari, pe parcursul celor doi ani, prognozeaza in prezent un deficit de 118,5 miliarde de dolari doar in 2020 si alte pierderi, de 38,7 miliarde de dolari, in 2021. Perspectivele extrem de negative scot in evidenta dificultatile cu care se confrunta sectorul, in pofida vestilor pozitive referitoare vaccinurile dezvoltate pentru Covid-19, a caror distribuire va continua pe parcursul anului viitor. ”Impactul pozitiv asupra economiei si a traficului aerian nu va avea loc masiv inainte de jumatatea anului 2021”, a declarat directorul general… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

