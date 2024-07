Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 19 ani din Iași a reușit performanța de a promova examenul de Bacalaureat cu media 9,38 din Centrul de Detenție Tichilești de la Braila, obținand cea mai mare medie dintre toți elevii unui liceu din oraș. Condamnat pentru viol comis in urma cu patru ani, tanarul a ajuns in decembrie 2024…

- APROAPE GATA… „Proiectul Variantei Ocolitoare Barlad a ajuns la un stadiu fizic de implementare de aproape 99 % și va fi data in trafic pana la jumatatea lunii august”, anunța Mugurel Laicu, directorul DRDP Iași. Acesta a publicat mai multe imagini video de la breteaua dedicata pentru intrarea in municipiul…

- Sara, nepoata lui Cosmos de la Iași, a murit fulgerator. Tragedia s-a petrecut in Pacureț, zilele trecute. O rafala de vant a pus la pamant un zid de BCA. Copila a fost surprinsa sub daramaturi și a murit in scurt timp. Polițiștii incearca acum sa afle daca este cineva vinovat de producerea tragediei.…

- Trei oameni și-au pierdut viața in localitatea Șcheia din județul Iași, dupa ce o motocicleta a intrat intr-un cap de pod și a lovit un pieton, scrie Ziarul de Iași. Trei persoane, printre care un pieton, și-au pierdut viața dupa ce motocicleta a lovit un pieton care traversa strada neregulamentar și…

- De regula, culoarea politica a primarului s-a regasit și pe buletinul de vot pentru șeful de la județ. Excepție face Harlaul, fief tradițional PSD, care a votat insa cu candidatul PNL. Rezultatele aproape finale ale alegerilor locale (in județ mai lipsea aseara un singur raport, de la unul din cele…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața in Podul de Piatra. UPDATE Intersectia a fost degajata, se circula tot greu, dar fluent Un echipaj medical acorda primul ajutor unei persoane ranite in urma accidentului. Potrivit primelor informații, ar fi vorba de o neacordare de prioritate.…

- Doua cazuri de leptospiroza au fost confirmate la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iași. Aceste infecții apar in urma contactului cu paraziți purtați de șoareci și șobolani și deși sunt rare, netratate la timp, pot fi fatale. Primul pacient este un barbat de 74 de ani din județul Botoșani, care…

- In lipsa cererii pe piața interna, de ani buni, marii crescatori de ovine au batut palma pentru export in țarile arabe. Anul trecut, numai din județul Iași au plecat aproape 30.000 de capete, in țari precum Iran, Kuweit, Siria sau Iordania. Se cauta rase de carne, precum Karakul, dar unii fermierii…