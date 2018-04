Stiri pe aceeasi tema

- Florin Mircea Buliga se afla in arestul Politiei Brasov dupa ce si-a ucis sotia si cei doi copii. Barbatul va fi dus saptamana viitoare la Bucuresti pentru o expertiza psihiatrica. Procurorii asteapta si rezultatele expertizei toxicologice, care vor arata exact cand a consumat barbatul droguri.

- Oana Roman a starnit reacția fanilor, dupa ce a postat pe pagina sa de Facebook un meniu de mancare. Prietenii virtuali au criticat-o aspru și i-au reproșat ca, deși vrea sa slabeasca, se gandește numai la bucate. Vedeta nu a ramas indiferenta și a raspuns unor mesaje, la fel de dur. “Iau masa in oras…

- Cantareata si actrita Barbra Streisand a dezvaluit pentru revista Variety ca si-a clonat de doua ori cainele, un Coton de Tulear, pe nume Samantha, dupa ce animalul de companie a murit in 2017, si are acum doi catelusi, relateaza Reuters. Vedeta din ''Funny Girl'' a povestit,…

- Autoritațile din Michigan nu au nicio explicatie in ceea ce priveste crima cu sange rece a modelului de 45 de ani, Lauren Stuart. Femeia și-a impușcat sotul si cei doi copii, dupa care a hotarat sa se sinucida. Trupurile neinsufletite au fost gasite de politie in imobilul in care locuiau. Apropiații…

- Zodia Cainelui este cea care guverneaza noul an chinezesc, care va incepe la Luna noua din 16 februarie. Elementul primordial va fi Pamantul și toate zodiile chinezești care sunt nascute in anii de Pamant vor fi favorizate de astre. Dar, din tot zodiacul, Cainele va oferi toate șansele și influența…