Iată ce vârste au românii care s-au îmbolnăvit de COVID-19 Iata ce varste au romanii care s-au imbolnavit de COVID-19 Aproximativ 29% din cazurile de imbolnavire cu COVID-19 din Romania sunt in randul persoanelor cu varsta intre 40 și 49 de ani și niciun pacient nu are peste 80 de ani. Varsta medie a romanilor confirmați cu COVID-19 este 41 de ani, potrivit Hotnews.ro. Cele 260 de cazuri confirmate, pe grupe de varsta: 0-9 ani – 6 (2%) 10-19 ani – 10 (4%) 20-29 ani – 32 (12%) 30-39 ani – 67 (26%) 40-49 ani – 75 (29%) 50-59 ani – 49 (19%) 60-69 ani – 12 (5%) 70-79 ani – 9 (3%) >80 ani – 0 (0%) Dintre pacienți, 51% sunt femei, 44% sunt barbați, iar copii… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica anunța, miercuri dimineața, 29 de cazuri noi de coronavirus in Romania, fața de ultima raportare, in prezent fiind 246 de persoane confirmate cu noul virus. Potrivit GCS,...

- Despre finalul crizei coronavirusului am putea discuta dupa Paștele Ortodox, crede Sergiu Manea, CEO-ul BCR, intr-o discuție cu reporterul HotNews.ro. "Pana atunci virusul va continua sa se raspandeasca. Am mai vazut discuții despre apariția vaccinului impotriva Covid 19. Dar știm din istorie ca fabricarea…

- Recomandari ale MAE pentru romanii aflati in tranzit in UE Foto: Arhiva. Ministerul de Externe le recomanda românilor care se afla în scop turistic sau tranziteaza Spania, Franța si Germania ca, în contextul evolutiilor epidemiei cu Covid-19 la nivel european, sa ia în…

- Numarul pacienților romani diagnosticați cu coronavirus a ajuns, miercuri, la 6. Potrivit informațiilor, cel de-al șaselea pacient ar fi o persoana in varsta de 71 de ani, din Suceava. Citește și Cel mai varstnic pacient infectat cu coronavirus s-a vindecat Tot in cursul zilei de miercuri a mai fost…

- Bucureștenii au inceput sa-și faca provizii, in așteptarea epidemiei de coronavirus. In mai multe hipermarket-uri din București rafturile de conserve și obiecte de stricta necesitate au fost golite de cumparatori. Incet-incep, spaima de coronavirus ajunge și in Romania. Pentru prima oara dupa mulți…

- Toti romanii care vin in tara din cele doua regiuni din Italia unde este carantina din cauza coronavirusului - Lombardia si Veneto - vor fi plasati automat in carantina timp de 14 zile in Romania, indiferent daca prezinta sau nu simptome, a declarat duminica pentru HotNews.ro Nelu Tataru, secretar de…

- Pe locul doi la acest capitol se afla Romania TV, cu un public, de asemenea, imbatranit: 77,7- dintre telespectatori au varsta de peste 55 de ani. Publicul Antena 3: Mai bine de un sfert din audienta Antenei 3 (25,1-) este reprezentata de publicul cu varste in 55 si 64 de ani. Doar Digi24 are o cota…