- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a reamintit cele trei situații in care elevii nu trebuie sa mearga fizic la școala și pot continua orele online și a precizat ca vor mai fi adaugate și altele, care sunt momentan discutate cu Ministerul Sanatații.

- Ministerul Educației a anunțat duminica seara ca a definitivat formularul de exprimare a consimțamantului pentru testarea elevilor care dezvolta simptome de COVID-19, in contextul redeschiderii școlilor incepand de luni. Cu cateva ore inainte de inceperea semestrului al doilea, ministerul Educației…

- Vineri seara, cu mai puțin de trei zile inainte de inceperea școlii, Ministerul Sanatații a publicat formularul de consimțamant al parinților pentru testarea antigen a copiilor la școala, recomandand parinților care sunt de acord cu testarea rapida, sa aduca din prima zi de școala formularul semnat,…

- Neințelegeri intre ministere pe tema formularului de consimțamant cerut parinților pentru testarea elevilor care prezinta simptome de COVID. In timp ce Ministerul Sanatații recomanda parinților sa duca formularul semnat inca din prima zi de școala, Ministerul Educației spune ca acest lucru nu e legal.…

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatații, medicul Andreea Moldovan, este de parere ca școlile nu vor putea fi redeschise pe 8 februarie. „Personal am un dubiu vizavi de data de 8 februarie. Decizia se va lua in funcție de evoluția epidemiologica din urmatoarele doua saptamani, dar trendul e ușor…

- Aproape de trecerea in noul an dr. Raed Arafat, seful DSU, a postat pe pagina sa de Facebook urmatorul mesaj: "Anul 2020 a fost anul provocarilor; un an fara precedent in istoria recenta, care ne va marca viata mult timp inainte.Un an care ne a aratat cat de uniti ar trebui sa fim, si cat de greu este…