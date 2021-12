Tara noastra a primit, joi, prima tranșa de 1,8 miliarde de euro din PNRR. Suma, care reprezinta 13% din totalul de 29,9 mld. euro, este pentru prefinanțare, dar Romania are de atins pana la sfarșitul anului 20 de obiective pentru a prima urmatoarele tranșe. Anul viitor se va primi o finanțare de aproximativ 6,171 miliarde […] The post Iata ce trebuie sa faca Romania ca sa nu piarda banii din PNRR! first appeared on Ziarul National .