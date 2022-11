Iată ce poți face într-o escală la Munchen De foarte multe ori, atunci cand ne cautam zboruri, ne lovim de problema escalelor. Daca sunt prea scurte pot fi riscante, daca sunt prea lungi, ce facem ? Astazi va povestesc despre ce puteți face daca aveți o escala mai lunga de șase ore, la Munchen. Eu am zburat spre Montreal, cu o escala de opt ore jumatate la Munchen. Din start mi-am spus ca este ocazia perfecta sa vad un oras frumos, si sa treaca si timpul mai repede in loc sa stau in aeroport. Asa ca m-am pus pe documentat. Este important sa aveti minim 6 ore, ca sa nu fiti pe graba sau stresati de timp sa prindeti urmatorul zbor. Bagajele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

