Iata ce poti face in vacanta de iarna in Republica Moldova Ofertele de iarna pentru Republica Moldova, care a fost inclusa in top 10 destinatii turistice de catre New York Times si Lonely Planet, se axeaza pe turismul rural, oenoturism si experiente culinare, fiind pe placul celor care prefera activitatile in aer liber, dar si al celor care cauta gastronomie autentica si vinuri de calitate.



Republica Moldova a fost vizitata in 2018 de 160.000 de turisti din Germania, Polonia, Italia, Marea Britanie, SUA si Romania. Peste 44.000 de turisti romani au trecut Prutul, anul trecut, pentru a descoperi farmecul Moldovei, iar in sezonul 2019-2020 reprezentantii… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

