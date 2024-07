Iata ce evenimente sunt pregatite pentru astazi, 13 iulie, la Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- In stațiunea Mamaia, una dintre cele mai frecventate destinații de pe litoralul romanesc, prețurile au crescut considerabil. O șaorma, un produs culinar popular, costa acum 40 de lei (50 lei cea mare) devenind o opțiune destul de scumpa pentru turiști. De asemenea, pizza, un alt preparat preferat, are…

- Litoralul este plin și luni, in ultima zi de vacanța de Rusalii. Sunt 100.000 de turiști care profita de briza de la malul marii, inainte sa se intoarca la canicula din orașe! Este o zi superba la mare, cu soare arzator. Sunt 27 de grade in aer iar apa marii este calda, are 23 de grade Celsius, perfecta…

- Aproximativ 100.000 de romani au luat litoralul cu asalt in weekend-ul de Rusalii 2024. Cele mai aglomerate stațiuni sunt Mamaia, Eforie Nord, Costinești și Vama Veche. Foamea i-a indemnat la amiaza pe oameni sa se retraga la terase, cherhanale sau autoserviri. Un pranz decent – 60 lei Cu aproape 60…

- Ritmul rezervarilor pe litoralul Marii Negre a inregistrat o crestere cu 40% in ultima saptamana, fata de aceeasi perioada a anului trecut, fiind momente in care se inregistreaza o cerere de rezervare la fiecare 10-12 secunde, arata cifrele Litoralulromanesc.ro, cel mai mare turoperator pe acest segment…

- Se apropie vacanta de vara a copiilor – la finalul acestei saptamani – iar numarul numarul turistilor este de asteptat sa creasca semnificativ la mare, mai ales ca lunea viitoare este libera si pentru parinti pentru ca sunt Rusaliile. Hotelierii s-au pregatit deja cu oferte speciale in toate statiunile…

- ”Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) anunta lansarea unei noi editii a programului social “Litoralul pentru toti”, desfasurat intre 31 mai si 20 iunie. Turistii se pot caza in hotelurile din statiunile autohtone de la Marea Neagra la tarife incepand de la 35 de lei pe noapte de persoana,…

- Programul „Litoralul pentru toți” incepe in 31 mai. Preturile pentru o noapte de cazare in statiunile de la Marea Neagra incep de la 35 de lei. Federația Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) anunța lansarea noii ediții a programului social „ Litoralul pentru toți ”, intre 31 mai și 20 iunie. Potrivit…

- Anul 2023 a fost un an fantastic pentru a sari in mare. Spre deosebire de plaja Mamaia și plaja Modern, unde aproape ca nu s-au vazut alge, plaja Eforie Nord avea o culoare a apei similara celei din Caraibe, care este placuta ochiului, aproape ca și cum ai fi pe o insula tropicala. In luna […] Articolul…