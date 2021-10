Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu devastator la un Spital de Boli Infectioase. ZECE pacienti de la ATI au murit. Unii pacienti au fost evacuati pe geam. A fost activat PLAN ROSU Un incendiu a izbucnit…

- Record sumbru in Maramureș. Zeci de morți și sute de persoane confirmate in ultimele 24 de ore de COVID In ultimele 24 de ore, structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor…

- Se redeseneaza harta Romaniei. Vezi cum va arata țara noastra dupa reimparțirea teritoriala Asociația Municipiiilor din Romania (AMR) urmarește finalizarea proiectului care…

- Anunț cutremurator! Lovitura crunta pentru cei care refuza sa se vaccineze Raed Arafat atrage atentia asupra faptului ca decesele inregistrate in ultima saptamana au survenit…

- Lista tarilor cu risc epidemiologic a fost actualizata: Vezi ce țari din UE au intrat in zona roșie – CARANTINA Vesti de ultima ora pentru romanii care inca mai au programate…

- Accident mortal in Maramureș. Un barbat a decedat in urma impactului Un barbat a decedat in fața imobilului de domiciliu dupa ce a refuzat transportul la spital in urma unui…

- ATENTIE . O noua escrocherie prin intermediul aplicației WhatsApp in Maramureș Ieri, 16 septembrie, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș s-au prezentat o…

- Numar record de decese in Maramureș din cauza COVID. Crește numarul de persoane internate la ATI In ultimele 24 de ore, structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor…