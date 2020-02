Iata cati bani a facut Google din reclama in 2019 Google, Facebook si Amazon sunt principalii jucatori pe piata de publicitate online.



Si in acest an, regele ramane Google (134,8 miliarde doari) care a raportat venituri aproape duble fata de urmatorul competitor Facebook (69,7 miliarde dolari) si de aproape 10 ori mai mari fata de Amazon (14,1 miliarde dolari), arata Edcora.ro.



Este prima oara cand sunt afisate veniturile din platforma video. YouTube are cresterea cea mai mare dar in continuare ofera ponderea cea mai mica din veniturile companiei, doar 11 procente din venitul total obtinut din publicitate pe anul 2019.



27,2… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intercontinental Exchange (operatorul Bursei de la New York) a anuntat ca a abordat compania de comert electronic online eBay Inc pentru "a explora o gama larga de oportunitati", transmite Reuters. Declaratia vine dupa ce surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul au informat ca ICE discuta…

- Google a cumparat Youtube, in 2006, pentru 1,65 de miliarde de dolari. Compania, cu 16 angajați la acea vreme, a generat, anul trecut, venituri din publicitate de 15 miliarde e dolari.Alphabet, compania care deține Google, a facut publice, pentru prima oara, veniturile obținute din publicitate de platforma…

- Gigantul american din domeniul tehnologiei Alphabet Inc a dat publicitatii pentru prima data veniturile din publicitate generate de platforma sa de inregistrari video YouTube, care, in trimestrul patru din 2019, au fost de 4,7 miliarde de dolari, iar pe ansamblul anului trecut de 15,1 miliarde de dolari,…

- Grupul informatic american Apple Inc. a raportat marti seara venituri trimestriale record pentru ultimele trei luni ale anului trecut, gratie cresterii vanzarilor de telefoane iPhone si accesorii precum castile wireless AirPods, transmite Reuters. Pentru primul trimestru al anului fiscal 2020,…

- Constructorul aeronautic american Boeing Co poarta discutii cu bancile pentru a putea imprumuta o suma de cel putin 10 miliarde dolari, in conditiile in care producatorul de avioane se confrunta cu costuri crescute ca urmare a prabusirii celor doua avioane 737 Max, informeaza postul de televiziune CNBC…

- Discutiile privind taxarea gigantilor din domeniul digital vor continua pana la sfarsitul anului, indepartand pentru moment pericolul sanctiunilor americane asupra produselor franceze, potrivit unei surse diplomatice franceze citate de AFP. "Lucram impreuna pentru un bun acord si pentru a…

- Grupul petrolier saudit Aramco a devenit cea mai valoroasa companie listata din lume, in urma lansarii ofertei sale publice initiale (IPO), a anuntat miercuri Sarah al-Suhaimi, presedintele Bursei din Arabia Saudita (Tadawul), transmite Reuters. Tadawul este cea mai mare piata bursiera din…

- Administrația Trump amenința sa impuna taxe de import pe marfuri franceze in valoare de 2,4 miliarde de dolari, ca raspuns pentru noua taxa pe servicii digitale din Franța, care penalizeaza Google, Amazon sau Facebook, relateaza BBC, potrivit Mediafax.SUA spun ca tarifele vamale vor urca pana…