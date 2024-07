SUB SUPRAVEGHERE… Monitorizarea electronica a persoanelor certate cu legea, in cadrul unor proceduri judiciare a devenit operaționala de la 1 ianuarie 2024 , la nivelul județului Vaslui, dar și in alte 19 județe. Limitandu-ne strict la județul nostru, sunt deja cateva persoane care poarta aceste brațari prin care sunt urmarite. Potrivit conducerii Inspectoratului de Poliție […] Articolul Iata cate brațari electronice de urmarire a agresorilor sunt montate, in prezent, in județul Vaslui apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .