Iata care sunt cele mai vulnerabile conturi online si cum pot fi ele protejate de atacurile cibernetice

- Ponderea raportarilor lunare de aplicații care mineaza moneda virtuala in Romania s-a triplat, de la 8% din totalul ultimelor șase luni in septembrie, la 24% in luna februarie, se arata intr-o analiza a Bitdefender. In aceeași perioada de timp, atacurile ransomware au inregistrat o ușoara scadere, de…

- SUA condamna atacurile Siriei din enclava Ghouta Orientala. SUA condamna ofensiva regimului sirian impotriva enclavei rebele Ghouta Orientala. Atacurile impotriva enclavei sunt susținute de Rusia și Iran, afirma Casa Alba intr-un comunicat. „Statele Unite condamna ofensiva pe care regimul Al-Assad,…

- Utilizatorii plug-inului Flash Player de la Adobe vor trebui sa-si actualizeze software-ul, dupa ce specialisti sud-coreeni in securitate cibernetica au descoperit o vulnerabilitate la aceasta tehnologie web. “Concret, exploatarea vulnerabilitații ar permite unui atacator sa preia controlul asupra sistemelor…

- Specialiștii în securitate cibernetica de la Bitdefender au identificat o rețea de zeci de mii de gadgeturi inteligente controlate de la distanța de catre atacatori și capabile sa contamineze rapid orice device vulnerabil și sa spioneze viața privata a victimelor. Botnetul HNS se raspândește…

- Gaming-ul online a devenit rapid o industrie extrem de profitabila, foarte multe persoane deținand astfel de conturi. Conform unei cercetari realizate de Kaspersky Lab, peste jumatate (53%) dintre respondenți practica jocuri online in mod regulat, o valoare ce crește la 64% pentru persoanele cu varste…