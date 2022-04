Iată care sunt cele mai evidente 7 semne ale bolii Alzheimer Cu toții avem momente in care nu ne amintim unele lucruri, in special dupa o anumita varsta. Acest lucru poate fi unul firesc atat timp cat aceste momente nu se repeta frecvent și nu vin la pachet și cu alte simptome. Deși, pierderea memoriei este unul dintre semnele cele mai evidente de avertizare ale bolii Alzheimer, exista și altele dupa care te poți ghida. In cazul in care observi unul sau mai multe dintre aceste semne fie la propria persoana, fie la cineva drag, este important sa nu le ignori. … Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

