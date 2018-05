Iata care este cea mai vanduta masina anul acesta in Europa: Ce locuri ocupa Dacia Sandero si Duster

Volkswagen Golf e cel mai bine vandut model auto din primul trimestru al acestui an.



In primele trei luni ale lui 2018, Volkswagen a comercializat aproape 134.000 de unitati ale compactei germana, potrivit Best Ride.



Locul doi este ocupat de Renault Clio, cu 87.009 unitati vandute, in timp ce podiumul e completat de Ford Fiesta, cu 85.412 unitati comercializate.



Dar iata cum arata Top 10 cele mai bine vandute masini de pe Batranul Continente in primele trei luni ale acestui an:



1. Volkswagen Golf - 133.568 unitati

2. Renault Clio - 87.009

3. Ford…