IATA avertizează guvernul SUA după ultimele restricții de călătorie aeriană In aceasta perioada de presiune extrema asupra industriei de turism și turism, din cauza raspandirii COVID-19 in lume, Asociația Internaționala a Transportului Aerian și membrii acesteia indeamna guvernele: Pregatiți-va pentru consecințele economice largi ale acestor acțiuni, Raspundeți rapid la fragilitatea financiara a companiilor aeriene și Urmați recomandarile OMS (Organizația Mondiala a Sanatații). Aceste apeluri vin ca raspuns la interzicerea de catre cetațenii americani a cetațenilor non-americani și a persoanelor care nu sunt rezidenți permanenți legali ai SUA, care s-au aflat in… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

