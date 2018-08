Iata 5 reguli de aur ce privesc banda de alergare Mersul rapid si alergarea usoara sunt printre cele mai simple si eficace metode pentru a-ti imbunatati rapid starea generala de sanatate si aspectul corpului. Tocmai de aceea, milioane de persoane din intreaga lume aleg sa se antreneze folosind banda de alergare la sala sau chiar in confortul propriei case.



Simpla achizitionare a unui aparat fitness pentru folosirea casnica nu este de ajuns, fiind necesare antrenamente zilnice si o schimbare corespunzatoare a dietei pentru a inregistra rezultatele dorite. Cu cat dai dovada de perseverenta si determinare, cu atat obiectivele pe care ti… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- S-au emis 7 ordine de arest preventiv pentru faptasi, toti de etnie roma, cu antecedente. Deocamdata doar unul se afla arestat. Actionau in zona Lomellia-Pavia, iar ca sa reuseasca in loviturile lor foloseau chiar buldozere sau tractoare, fara sa le pese de dezastrul pe care-l lasau in urma lor.

- In timpul sarcinii, Adda a avut cateva probleme serioase legate de kilogramele in plus pe care le-a acumulat, insa, cu foarte multa ambiție, vedeta a reușit sa slabeasca, iar acum se bucura din plin de trupul sau.

- Imagineaza-ti ca te trezesti dimineata complet odihnit si pregatit pentru o noua zi. Pentru o mare parte din populatia planetei acest lucru este doar un vis. Fenomenul are la baza, în mare parte mediul stresant. Desi nu avem capacitatea sa controlam anumite lucruri, putem…

- Kilogramele in plus iți dau batai de cap și efectiv nu mai știi ce sa faci ca sa le topești? Ei bine, iți propunem cea mai simpla dieta, ce te va ajuta sa slabești, fara a-ți afecta, insa, organismul.

- BERBEC 21.03-20.04: Berbec. In aceste zile va veti concentra pe viata de familie, pe casa si va implicati mai mult ca parinte. Venus este cea care promoveaza afacerile, dragostea si timpul petrecut cu copiii, asa ca din acest moment sunteti gata sa va urmati obiectivele. Succes! TAUR 21.04-21.05: Puneti-va…

- Cum a decis Andra sa dea jos kilogramele in plus. Artista a marturisit ca iși dorește sa ajunga mai des la sala de sport, mai ales ca in ultima perioada s-a mai ingrașat. Antrenamentul Andrei preferat este zumba, asta pentru ca poate asculta muzica si poate dansa in acelasi timp, dupa cum spune tocmai…

- Documente atasate: BAREM MATEMATICA EVALUARE NATIONALA 2018 CLS. A VIII-A SUBIECTE MATEMATICA EVALUARE NATIONALA 2018 SUBIECTE MATEMATICA EVALUARE NATIONALA 2018: Examenul a ineput la ora 9:00, moment in care in fiecare sala vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor in sali este permis pana…

- Intr-un studiu major care examineaza consumul de peste al femeilor insarcinate s-a constatat ca acesta nu este legat de autism sau trasaturi autiste ale copiilor. Oamenii de stiinta de la Universitatea din Bristol au analizat ipoteza ca expunerea la mercur in timpul sarcinii este o cauza majora a autismului,…