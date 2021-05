Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de cercetatori israelieni si americani a detectat pentru prima data in Israel tulpina de coronavirus care infecteaza caii, a anuntat joi Universitatea Ebraica din Ierusalim (HUJI), relateaza Xinhua. Tulpina de coronavirus, numita Equine coronavirus (ECoV) ataca sistemul digestiv al…

- Celiei (36 de ani) a trecut prin momente cumplite, caci toata familia ei a fost infectata cu Sars-Cov-2. Solista a fost internata la Spitalul de boli infecțioase din Deva, alaturi de mama ei, care a fost cel mai grav. Sora, fiul și soțul nu au scapat nici ei, potrivit click.ro. Acum toți sunt in afara…

- Mii de copii aflati in grija consiliilor locale din Marea Britanie risca sa devina imigranti fara documente sau sa fie expulzati, conform unor noi reguli ale schemei de sedere a cetatenilor Uniunii Europene, relateaza DPA, potrivit AGERPRES. O noua cercetare, facuta publica marti, arata ca…

- Guvernul francez va institui restricții mai dure in unele regiuni ale tarii, inclusiv in ceea ce privește Parisul, ca raspuns la accelerarea raspandirii infectiilor cu SARS-CoV-2, potrivit presei franceze. Sistemul sanitar francez se confrunta cu o incidenta de peste 4 de contaminari la mia de locuitori.…

- Un caz recent al unei femei de 49 de ani care a murit in urma unui accident vascular cerebral dupa o ora de sport readuce in discuție necesitatea unor controale medicale inainte de a face efort susținut.

- Ion Barbu, un barbat in varsta de 47 de ani, angajat la Sistemul de Gospodarire al Apelor (SGA) Gorj a decedat in urma unui infarct care s-a produs dupa numai o zi de la efectuarea primei doze de vaccin anti COVID-19.

- Plantele pot ajuta sustemul digestiv sa se reactiveze și sa ofere o stare de bine. Sistemul digestiv uman este compus din mai multe organe, cu roluri diferite in procesul de digestie, ceea ce il face extrem de complex. Cei care vor sa previna constipația sau numai sa rezolve problemele pe care le…

- Sistemul de alerta rapida pentru produse nealimentare al Uniunii Europene( RAPEX), a validat in aceasta dimineața o alerta din partea Romaniei, in privința maștilor aflate la comercializare in țarile Uniunii Europene, semnalata de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Președintele…