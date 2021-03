Iașul va fi mult mai verde. Începe campania de primăvară Odata cu campania de curațenie de primavara, demaram și planul de plantari pentru perioada primavara – toamna 2021. Acesta include urmatoarele: 3.388 de arbori (2.827 de arbori foioși și 561 de arbori rașinoși); 20.317 arbuști (15.500 de arbuști foioși și 4.817 arbuști rașinoși); 25.145 de plante perene; 3.025 de trandafiri; 58.625 de metri patrați de rulouri de gazon; 168.472 de metri patrați de gazon insamanțat; 11.358 de metri patrați de flori; 769.070 flori (529.020 de flori anuale și 240.050 de flori bienale); 311.750 de bulbi. De asemenea, se vor face și lucrari de amenajare a circa 180.000… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

