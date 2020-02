Stiri pe aceeasi tema

- Daca PNL il va sustine oficial pe Mihai Chirica pentru un nou mandat de primar al Iasului - la aceasta ora informatiile „pe surse" confirma scenariul - vinovat va fi doar in subsidiar Costel Alexe. Seful liberalilor ieseni ar putea fi acuzat cel mult ca a bagat „strambe" la Bucuresti, dar decizia va…

- Vesti bune pentru studenții din anii terminali și romanii din diaspora care revin in țara. Ei pot primi pana la 100.000 de euro pentru a-și deschide propriile afaceri in domeniul IT și in tehnologie. In ambele cazuri, finanțarile acordate se maresc de peste doua ori comparativ cu cele existente…

- Potrivit caietului de sarcini, aparatura din cele 304 locuri de joaca din Cluj-Napoca se adreseaza doar anumitor categorii de vârsta, iar prin aceasta licitație sa dorește diversificarea acestor aparate. ”Serviciul Spații Verzi are în vedere achiziționarea de noi aparate…

- Noul spațiu va avea o suprafața de 1.200 de metri patrați și va fi amenajat in Parcul Expoziției, in zona strazii General Toma Dumitrescu, inspre Stadionul „Emil Alexandrescu”. In acest scop, pana luni, 20 ianuarie, municipalitatea a așteptat oferte la o licitație pentru achiziția de servicii de proiectare,…

- Primaria Municipiului Iasi va amenaja un parc de joaca pentru copiii cu dizabilitati si o zona de relaxare pentru adultii cu dizabilitati. Noul spatiu va avea o suprafata de 1.200 de metri patrati si va fi amenajat in Parcul Expozitiei, in zona strazii General Toma Dumitrescu, inspre Stadionul "Emil…

- Copiii internati in Sectia de pediatrie a Institutului Clinic Fundeni vor primi, luni, daruri. Sunt pachetelele realizate din bonurile valorice ale donatorilor de sange, care au participat la campania umanitara "Iubeste viata! Salveaza vieti!", lansata in 1 noiembrie 2019, de conducerea ICF. Personalul…

- Doua femei au fost injunghiate luni pe strada, in București, de un barbat necunoscut. Din informațiile de la aceasta ora, femeile nu au fost grav ranite. Barbatul este banuit ca a injunghiat doua femei, insa deocamdata nu se știe motivul pentru care a recurs la acest gest. Din informațiile de la aceasta…

- Parada de 1 Decembrie din Bucuresti i-a incantat cel mai mult pe copii, care au urmarit cu sufletul la gura defilarea militarilor si a tehnicii de lupta. Tot ei au fost si cei care au avut cele mai frumoase cuvinte despre Romania.Mii de oameni au venit sa priveasca parada de Ziua Nationala si cei mai…