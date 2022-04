Iașul va avea încă un parc industrial la Holboca Marius Sorin Danga, vicepreședinte al Consiliului Județean Iași, a semnat astazi contractul de achiziție publica a serviciilor de proiectare, faza Plan Urbanistic Zonal, pentru Parcul Industrial Holboca. Castigatorul licitatiei este S.C. TOTAL BUSINESS LAND SRL, cu sediul in Alba Iulia, iar valoarea contractului este de 149.990 lei fara TVA. Serviciile constau in Studiu topografic, Studiu pedologic, Studiu de oportunitate, Documentatii suport necesare obtinerii avizelor solicitate prin certificatul de urbanism si Documentația PUZ. “Suntem intr-un moment important pentru Consiliul Județean, in… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

