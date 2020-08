Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica, urmare a ocuparii tuturor paturilor din spitalele si sectiile pentru COVID-19, s-a luat decizia ca 60 de bolnavi cu coronavirus sa fie lasati in izolare la domiciliu. „Intrucat la acest moment, in judetul Buzau, toate paturile destinate…

- Trei preoti si o angajata de la Biserica Greci din municipiul Buzau au fost confirmati cu COVID-19, fiind primul focar de coronavirus dintr-o biserica din acest judet, scrie News.ro. In spitalele din acest judet nu mai sunt locuri pentru bolnavii cu coronavirus. Trei dintre cele patru persoane confirmate…

- In Argeș, județul cel mai afectat, dupa București, de cazurile noi de coronavirus, zeci de oameni au stat inghesuiți intr-un microbuz, in picioare, pe ruta Pitești - Campulung Muscel, noteaza Antena 1. In imagini se poate observa cum regulile de distanțare sociala sunt ignorate cu desavarșire de cei…

- Autoritațile din Prahova au anunțat ca, in județ, au fost testate pozitiv inca 35 de persoane, de la ultima raportare, iar in același interval au survenit și doua decese noi la pacienți testați pozitiv. Cel mai recent caz a fost inregistrat acum cateva ore. O situația alarmanta este cea a secțiilor…

- STARE DE ALERTA. Autoritațile ar putea impune noi restricții, daca numarul de cazuri de coronavirus din Romania va crește, potrivit șefului Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. Totul depinde de cifre, daca vor arata o creștere a cazurilor de coronavirus. In orice caz, restricțiile…

- Numarul cazurilor noi de coronavirus se menține la un nivel ridicat, de peste 300 pe zi. Astfel, in ultimele 24 de ore au fost raportate 326 de cazuri noi de COVID-19, din 12.585 de teste efectuate. De asemenea, 16 persoane infectate cu noul coronavirus au murit. Aproape 30% din noile cazuri au fost…

- Pana astazi, 25 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 18.283 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 11.630 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 1193 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19,…