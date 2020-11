Stiri pe aceeasi tema

- Conform raportarilor de ieri, erau ocupate 481 de paturi, dintre care 40 erau paturi ATI. In ceea ce priveste gradul de ocupare pentru paturile ATI, din 49 existente, sapte erau ocupate la Spitalul de Boli Infectioase (din noua), sase la Spitalul de Pneumologie (din sase), patru la Spitalul Municipal…

- Toate paturile de Terapie Intensiva din municipiul Iasi care trateaza bolnavi de Covid-19 sunt ocupate, sefii sistemului sanitar iesean cautand solutii pentru internarea cazurilor grave in spitale din alte localitati, informeaza News.ro.Cele 41 de paturi la ATI disponibile in spitalele din…

- Cele 41 de paturi la ATI disponibile in spitalele din municipiul Iasi pentru bolnavii de Covid-19 sunt ocupate, urmand ca pacientii cu forme grave sa fie internati la unitati din alte localitati. Astfel sunt pregatite alte sase paturi ATI la spitalul din Pascani, sefii Directiei de Sanatate Publica…

- La Iași sunt ocupate toate paturile de la Terapie Intensiva La Iași sunt ocupate toate paturile de la Terapie Intensiva. În ultimele 24 de ore au fost anunțate în județ 130 de noi cazuri de coronavirus. Corespondenta RRA Cristina Vartolomei transmite: "Spitalul…

- Iasul, inchis pentru pacientii COVID 19 din alte judete. Cel putin aceasta era situatia ieri, la ora 18, cand nu mai exista niciun loc liber la "Boli Infectioase" sau la spitalele suport. Nici la confirmati, nici la Terapie Intensiva. Practic, pentru cateva ore cel putin, Iasul a atins punctul critic.…

- Spitalul modular suport COVID de la Lețcani mai are de indeplinit cateva condiții de ordin administrativ pentru a putea functiona. Afirmația a fost facuta astazi, de managerul Spitalului de Boli Infecțioase, Carmen Dorobaț, unitate medicala care va avea in subordine spitalul modular. Pana in prezent,…

- Doua noi focare de coronavirus au fost confirmate la Iași. Direcția de Sanatate Publica (DSP) Iași a precizat ca la Caminul de batrani ”Sf. Iosif” din Iași sunt 75 de persoane infectate, in timp ce la Spitalul Clinic de Urgența ”Prof. dr. N. Oblu” s-au inregistrat trei cazuri noi, relateaza Agerpres.La…

- Iasul are 61 de cazuri noi si se mentine pe locul 3 la numarul de infectari din tari, dupa Bucuresti si Vaslui. a Spitalul de Boli Infectioase mai exista un singur loc disponibil la Terapie Intensiva, iar la ATI la Spitalul de Neurochirurgie unde sunt destinate 16 locuri pacientilor cu COVID sunt ocupate…