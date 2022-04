Iașul sufocat de sute de tone de deșeuri. În trei săptămâni, voluntarii au colectat 230 de tone! Agenția pentru Protecția Mediului Iași coordoneaza la nivelul județului nostru campania naționala “Curațam Romania!” (4 aprilie – 4 mai 2022), campanie despre cantitațile foarte mari de deșeuri abandonate ilegal pe tot cuprinsul țarii și despre necesitatea de a acționa. In primele 3 saptamani ale campaniei, in jud. Iași s-au colectat 230 tone de deșeuri abandonate in Natura prin acțiunile realizate de primarii, Direcția Silvica Iași, Sistemul de Gospodarire a Apelor Iași (Administrația Bazinala de Apa Prut-Barlad), Sistemul Hidrotehnic Independent Pașcani (Administrația Bazinala de Apa Siret),… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

