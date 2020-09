Iaşul rămâne în top COVID: la IRO avem cel mai mare focar, cu 11 cazuri Iasul continua sa se afle si dupa acest weekend in top 10 judete ca numar de cazuri noi raportate. Si-a mentinut pozitia a treia, atat sambata, cat si duminica, cu 65, respectiv 55 de noi cazuri raportate, dupa Prahova cu 70 respectiv 58 de noi cazuri, dupa Dolj cu 69 de noi cazuri raportate sambata si dupa Bihor cu 69 de noi infectii declarate duminica. In schimb, se remarca un numar foarte mare de persoane reconfirmate cu COVID 19. Sambata, Iasul era p (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

