- Reprezentantii municipalitatii iesene au anuntat, vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca la sfarsitul lunii mai Iasiul va fi gazda celui mai mare turneu international de tenis masculin din Romania. Turneul este organizat de Federatia Romana de Tenis, in parteneriat cu compania Concord Center…

- Asociatia Club Sportiv XPO Racing Baia Mare organizeaza in perioada 30-31 mai 2020 etapa a III a din Campionatul National de Viteza in Coasta, sub egida Federatiei Romane de Automibilism Sportiv (FRAS). Viteza in coasta este una din cele mai vechi si mai apreciate competitii automobilistice din Romania.…

- Ion Tiriac, presedintele Federatiei Romane de Tenis, a initiat o campanie de donatii, in contextul eforturilor de ajutorare a victimelor incendiilor de vegetatie care devasteaza de mai multe luni Australia, informeaza un comunicat remis AGERPRES. Anuntul a fost facut joi, printr-un mesaj video postat…

- Decizia Simonei Halep de a lua un an de pauza din echipa de Fed Cup a Romaniei l-a lasat pe Florin Segarceanu intr-o misiune dificila la start de an 2020. Duelul cu Rusia va decide daca Romania, semifinalista a editiei 2019, se va afla sau nu startul turneului final de 16 al editiei de anul viitor a…

- Andreea Raducan a anunțat ca și-a dat demisia din funcția de președinte al Federatiei Romane de Gimnastica, dupa ce loturile de gimnastica ale Romaniei au ratat calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, in urma rezultatelor slabe de la Campionatele Mondiale. Andreea Raducan a demisionat din funcția…