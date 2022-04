Iașul, printre cele mai apreciate destinații în rândul turiștilor Iașul se afla pe harta celor mai apreciate destinații in randul turiștilor, daca este sa ne raportam la statisticile efectuate in unitațile de cazare de pe raza județului Iași, de la inceputul anului. Peste 4.670 de persoane au fost cazate in hoteluri de patru stele, 7.190 au preferat hotelurile de trei stele, iar peste 970 de turiști au ales hotelurile de cinci stele din Iași. In aceste cifre se regasesc atat turiștii romani, cat și cei straini. Pe tipuri de structuri de primire turistica, cei mai ridicați indici de utilizare neta a locurilor de cazare in luna ianuarie 2022 s-au inregistrat… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

