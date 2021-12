LOCALBugetul pe 2022: Iașul primește 18,6 mil. lei pentru drumurile județene – locul 11 la nivel național Scris deIonuț ONOFREIPublicat in 23/12/2021SHARETWEET Județul Iași va primi o suma de 18,6 milioane lei in anul 2022 pentru intreținerea drumurilor județene, respectiv 3% din fondurile totale alocate la nivel național, potrivit unei anexe la bugetul de stat pe anul 2022 propus de catre guvern. Cei mai mulți bani vor merge in Argeș (25,7 mil. lei), județ urmat de Hunedoara (25 mil. lei) și Suceava (22 mil. lei). Sume mai mari decat Iașul vor primi și județele Bihor (21,5 mil. lei), Alba (21,5…