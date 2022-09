Stiri pe aceeasi tema

- Unirea Dej – Politehnica Iasi 1-2 (1-0), in etapa a III-a a Ligii a II-a de fotbal. Gazdele sustin ca arbitrul a gresit atat la penaltiul din care Poli, care a jucat slab in actul intai, a egalat, cat si la eliminarea lui Buta, din minutul 64 Dej: Railean – D. Maftei, Burdet, D. Pop, G. Buta, Ad.…

- Va fi Politehnica Iasi una dintre protagonistele luptei pentru promovarea pe prima scena? Politehnica Iasi desfasoara astazi, la Galati, primul meci al noului sezon de liga secunda in care isi clameaza, sus si tare, ambitiile de promovare. Chiar daca isi face debutul pe terenul urmasei unei foste campioane,…

- Politehnica Iasi a disputat in aceasta seara al cincilea meci amical din Bulgaria, acolo unde are loc al doilea cantonament al verii. Iesenii s-au confruntat cu FC Pirin Gotse Delcev, formatie care activeaza in liga a treia bulgara. Rezultatul final a fost 2-0 (1-0). Ambele goluri au fost marcate de…

- Politehnica Iasi a avut mari emotii duminica seara, in timpul meciului amical disputat cu gruparea Akritas Chlorakas, care a promovat in aceasta vara in prima liga cipriota. In timpul primei reprize a partidei disputata in Bulgaria, unde Poli sustine al doilea cantonament al verii, atacantului Pawel…

- Poli a invins cu 4-0 TSKA 1948 Sofia, echipa din prima liga bulgara n concurenta pe mai multe posturi este o alta veste buna n singurul post ramas descoperit este cel de portar Sefii Politehnicii Iasi au luat o gura de oxigen dupa modul in care echipa s-a comportat in meciurile amicale disputate…

- Aflata in cantonament in Bulgaria, Politehnica Iasi a disputat in aceasta seara al doilea test la sud de Dunare. Iesenii s-au confruntat cu TSKA 1948 Sofia, grupare care activeaza in prima liga bulgara. Rezultatul final a fost 4-0 (0-0). Golurile au fost inscrise de Vasvari ("52), Plohotniuk ("70 si…

- Politehnica Iasi a disputat duminica seara primul meci amical programat in perioada cantonamentului pe care-l efectueaza in aceasta perioada in Bulgaria. Formatia antrenata de Claudiu Niculescu s-a confruntat cu Makedonija GP Skopje (Macedonia de Nord). Rezultatul final a fost 1-1. Pentru ieseni a inscris…