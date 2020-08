Iașul ocupă locul trei pe țară la numărul de noi infectați. Peste 2.000 de pacienți cu coronavirus au fost tratați la Spitalul de Boli Infecțioase Iași De la inceputul pandemiei pana la momentul de fața la Spitalul de Boli Infecțioase Sf. Parascheva din Iași au fost ingrijiți peste 2.000 de pacienți confirmați cu infecție SarsCov2. Medicii spun ca numarul de persoane noi infectate este pe un trend ascendent și ca in momentul de fața exista puține paturi in spitalele suport COVID. La numarul de persoane infectate se adauga 237 de pacienți care au fost vazuți in triajul spitalului și orientați catre spitalele suport. Este vorba de Spitalul CFR cu care am lucrat perioada cea mai lunga de timp și avem o experiența de acum, de asemenea, cu Spitalul… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

