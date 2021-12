Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Salvati Copiii Romania a anunțat miercuri, intr-un comunicat de presa, ca peste 16.000 de adolescente, cu varsta de pana la 19 ani, au devenit mame anul trecut in țara noastra, cele mai multe dintre acestea – aproape 400 – fiind din București. Datele organizației mai arata ca 23% din mamele…

- In aceasta dimineața, polițiștii Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase – IGPR, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 2 București, efectueaza 103 percheziții domiciliare, in municipiul București și 36 de județe, intr-un dosar de nerespectarea…

- In ultimele 24 de ore, in Romania s-au inregistrat 1.279 cazuri noi de COVID-19 și 86 decese. Scade numarul bolnavilor internați la terapie intensiva. Pana astazi, 8 decembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.789.539 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care…

- 1.490 de pacienți infectați cu COVID-19 se afla internați, in acest moment, in secțiile de Terapie Intensiva din totata țara, potrivit datelor transmise luni, 23 noiembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Autoritațile precizeaza ca la nivel național sunt disponibile 106 paturi la ATI, dintre care…

- In ultimele 24 de ore au fost 16.383 de cazuri noi de COVID-19. Rata de pozitivare a testelor este de 24,1%. Alte 304 decese au fost raportate de autoritați, dintre care 280 erau nevaccinați. La ATI crește din nou numarul pacienților in stare grava și ajunge la 1.727. Bilanț COVID, 14 octombrie. Crește…