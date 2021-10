Iaşul înfruntă Valul 4 cu credinţă şi cu focuri de artificii. Alţii au intrat în carantină la incidenţe mai mici Orase mari din tara cu incidente Covid mai mici decat cea a Iasului au luat deja decizia carantinarii. Autoritatile locale iesene doar au restrans unele activitati programate pentru zilele urmatoare. Au mai ramas targul de blanuri si cel al mestesugarilor, dar si focul de artificii. Cresterea continua a ratei de infectare cu coronavirus in municipiul Iasi a facut sa apara indemnuri adresate autoritatilor locale la suspendarea manifestarilor programate saptamana aceasta. „Fac un apel public catre primarul Mihai Chirica si catre Institutia Prefectului, prin care le solicit sa opreasca toate manifestarile… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

