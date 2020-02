Stiri pe aceeasi tema

- Un avion cu 179 de persoane care vine din Bergamo, Italia, va ateriza duminica noaptea pe Aeroportul Internațional Craiova. Cei care vin din zonele italiene aflate in carantina vor fi duse la aproape 100 de kilometri de Craiova, intr-un centrul de carantina, potrivit Mediafax.Potrivit prefectului…

- Reprezentanții DSP Timiș au mers, duminica, la Aeroportul din Timișoara, dupa ce au aparut informații ca in avionul care ateriza din Bergamo s-ar afla persoane venite din Lombardia. Purtatorul de cuvant al DSP Timiș, Cornelia Bubatu, a declarat, pentru Mediafax, ca instituția pe care o reprezinta a…

- Toți pasagerii care vor ateriza pe aeroportul „Ștefan cel Mare” din Suceava cu cele trei curse aeriene din Italia, Roma, Bergamo și Bologna și care declara ca vin din zone italiene cu coronavirus vor fi plasați in carantina pe o perioada de 14 zile. Ministerul Sanatații a transmis astazi ca autoritațile…

- Nu mai puțin de 10 orase din nordul Italiei, mai exact din provincia Lombardia, au intrat in carantina din cauza coronavirusului, potrivit RT. Autoritatile locale au inchis intreprinderile, magazinele si scolile, iar 42 de meciuri de fotbal din ligile inferioare au fost...

- Epidemia de coronavirus s-a agravat vineri in nordul Italiei, oficialii anuntand 14 noi cazuri confirmate in regiunea instarita Lombardia si alte doua suspecte in cea vecina, Veneto, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. La doar cateva ore dupa ce au informat ca sase persoane au contactat virusul,…

