- Zoltan Coroian, directorul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Cluj, susține ca, in Romania, doar in zona metropolitana Cluj și București, populația este in creștere.

- CNCAV a publicat vineri situația vaccinarii pe localitați. Astfel, comuna Dumbravița din județul Timiș are o rata de vaccinare de 47,19%, cea mai mare din țara. In primele zece locuri se gasesc doar doua orașe, Borsec din județul Harghita și Cluj-Napoca, restul fiind comune. Primele zece localitați…

- Romania ramane țara cu cele mai multe victime in accidente rutiere din UE: Aproape 100 de decese la un milion de locuitori Potrivit ultimelor date publicate de Eurostat, Romania ramane țara cu cele mai multe victime in accidente rutiere din Uniunea Europeana. Rata de mortalitate ajunge aproape la 100…

- Agenda 2030, documentul ONU ratificat de toate statele membre ale organizației, propune asigurarea accesului tuturor oamenilor la o locuința sigura, cu dotari de baza (apa, canalizare, electricitate, acces la mijloacele de transport in comun, etc). Datele Institutului Național de Statistica (INS) indica…

- Comitetul de coordonare a vaccinarii a prezentat luni topul localitatilor din Romania in functie de procentul acoperirii vaccinale. Pe primul loc se afla o comuna din judetul Timis, urmata de un oras din judetul Harghita, potrivit datelor centralizate pana la data de 26 mai.

- Nicio localitate din judetul Iasi nu mai este in scenariul rosu Covid, incepand de astazi, toate localitatile avand incidenta sub trei la mia de locuitori. Conform ultimei raportari, de luni, 10 mai, orele scolare vor putea fi reluate in fizic in toate localitatile unde, incidenta este sub un caz la…

- Astazi, pentru prima data dupa aproape un an de zile, municipiile Iasi si Pascani au scazut cu incidenta cazurilor COVID-19 sub 1 la mia de locuitori. Cele doua municipii au fiecare incidenta de 0,95 la mie. INCIDENȚA CUMULATA A CAZURILOR PE 14 ZILE IN LOCALITAȚILE JUDEȚULUI IAȘI In judetul Iasi, tot…

- La data de 5 mai, la Sic se inregistra o rata a incidenței cazurilor de Covid-19 de 8,35 la 1000 de locuitori. Cu aceasta valoare, comuna din județul Cluj se plaseaza pe primul loc in Romania. Este urmata de comuna Berzovia din județul Caraș-Severin, cu o rata de 8,11 și Carașova, din același județ,…