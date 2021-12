Iaşul donează trei autogunoiere Primăriei Cahul fabricate în 2009 Deseurile din Cahul vor fi colectate cu autogunoiere donate de Primaria Iasi. In urma unei solicitari a primariei din orasul de peste Prut, municipalitatea va acorda, cu titlu gratuit, trei autogunoiere, fiecare cu o valoare de inventar de peste jumatate milion de lei. Utilajele au fost utilizate, pana recent, de catre Salubris, operator care, in ultimii ani, a facut investitii importante in ceea ce inseamna innoirea parcului auto. Autogunoierele au fost fabricate in anul 2009. Iasul s-a infratit cu orasul Cahul in martie 2021. „Aceste utilaje destinate colectarii si depozitarii deseurilor sunt… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile reprezinta un prilej de bucurie, dar și generarea in exces a deșeurilor. Prin gesturi mici, cu un comportament responsabil, intr-un mod sustenabil, putem proteja natura prin depozitarea corecta a deșeurilor, pe tipuri de categorii. Ce facem cu deșeurile? Alegem sa le depunem corect, in recipientul…

- Astazi, 20 decembrie, Republica Moldova a recepționat un lot de 230 000 de doze de vaccin Moderna, oferit gratuit de Franța prin Facilitatea COVAX. Știrea este în curs de actualizare.......

- Inspectorii Corpului de Control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Nasaud deruleaza in aceste zile acțiuni de verificare a operatorului de salubritate Supercom SA. Se verifica modul de colectare a deșeurilor din județ. Inspectorii ADI Deșeuri Bistrița-Nasaud au insoțit mașinile de colectare ale operatorului…

- Lipsa crasa de civilizatie si de bun simt i-a facut pe unii locuitori ai Capitalei sa arunce gunoaiele chiar langa blocurile in care traiesc, desi au la dispozitie o platforma amenajata pentru colectarea deseurilor.

- SURSE| Asocierea RER VEST & RETIM a fost AVERTIZATA de catre DSP Alba, pentru neridicarea deșeurilor: Cum a fost sancționata firma SURSE| Asocierea RER VEST & RETIM a fost AVERTIZATA de catre DSP Alba, pentru neridicarea deșeurilor: Cum a fost sancționata firma Asocierea RER VEST & RETIM a fost avertizata…

- Atenția și responsabilitatea pentru sanatatea mediului inconjurator trebuie sa fie parte din obiceiurile zilnice ale fiecaruia dintre noi, astfel incat atat noi, cat și generațiile urmatoare, sa se poata bucura de o planeta sanatoasa și prietenoasa. Zilnic, prin simplele obiceiuri ale traiului uzual,…

- Programul ASAP de implementare in școli a sistemului de colectare selectiva a deșeurilor reciclabile va ajunge in toate reședințele de județ din Romania in anul școlar 2021-2022 ASAP Romania (Armata Selectarii Atente a Plasticului), programul de responsabilitate sociala inițiat de Fundația The Institute…

- In saptamana 11-16 octombrie, intervalul orar 08 – 16, SOMA va colecta deșeurile reziduale, atat din mediul urban, cat și din mediul rural, din zonele prezentate in programul de mai jos. Programul dupa care se colecteaza deșeurile in mediul rural,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.