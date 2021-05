Iaşul are 188.508 de beneficiari de alocaţie de stat pentru copii Potrivit sursei citate, luna trecuta au fost 188.508 de copii la nivelul judetului nostru care au primit alocatie de stat, mai multi cu 550 fata de luna martie 2020, cand au fost 187.958 de beneficiari. Valoarea totala a alocatiilor platite in luna aprilie 2021 a fost de aproximativ 44,6 milioane de lei, suma medie achitata fiind de 236,54 lei de beneficiar. Pe de alta parte, in Bucuresti au beneficiat de acest ajutor de la stat 353.585 de copii luna trecuta, alocatii (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

