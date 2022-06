Iaşul ar putea avea un nou muzeu: Ministerul Transporturilor a făcut deja unele demersuri Un nou muzeu ar putea fi infiintat la Iasi care sa fie dedicat caii ferate. „Palatul Cultural al Feroviarilor" ar urma sa functioneze in cladirea CFR din strada Garii nr. 2. In acest sens, o petitie initiata la nivelul administratiei si sindicatelor feroviare a strans peste 330 de semnaturi. Initiativa a fost promovata la nivel central de grupul deputatilor PSD de Iasi, parlamentari care au invocat un memoriu primit de la Clubul CFR. Potrivit unei interpelari formulate in acest sens, pana la acest moment, cheltuielile financiare pentru activitatile de la Clubul CFR au fost sustinute de catre… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

