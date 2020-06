Stiri pe aceeasi tema

- La 1 ianuarie 2020, numarul copiilor cu varsta cuprinsa intre 0 si 18 ani, care aveau domiciliul in Romania, a fost de 4,138 milioane – in scadere cu 42.000 comparativ cu anul anterior – reprezentand 18,7% din populatie, potrivit datelor statistice puse la dispozitie cu prilejul Zilei…

- Iasul se afla pe locul al doilea dupa ponderea cea mai mare a copiilor sub 18 ani in populatia dupa domiciliu pe judete, cu un procent de 21,4-. Pe primul loc este judetul Suceava, cu 22,3-, iar pe locul al treilea Bistrita-Nasaud, cu 21,1-. La fel ca in ultimii ani, ponderea baietilor in segmentul…

- Ziua internationala a Copilului este sarbatorita in Romania si in alte aproximativ 50 de tari, la data de 1 iunie. Prin rezolutia nr. 836, adoptata la 14 decembrie 1954, Adunarea Generala a ONU a recomandat ca toate tarile sa instituie o Zi a copilului (Universal Children’s Day), care sa reprezinte…

- Iarna nu se da plecata din Romania. Intr-un judet vecin cu Iasi, in muntii Ceahlau-varful Toaca a nins. Vremea extrema se datoreaza unui ciclon care activeaza deasupra Romanii. Meteorologii apreciaza ca in perioada urmatoare temperaturile vor fi scazute in Romania pentru aceasta perioada a anului.

- Vanzarile de autoturisme ecologice din Romania au crescut 4,6% in primele patru luni ale anului, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, reiese din datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultate de AGERPRES. Ponderea autoturismelor electrice si hibrid…

- Vanzarile de autoturisme ecologice din Romania au crescut 4,6% in primele patru luni ale anului, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, reiese din datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultate de AGERPRES.Ponderea autoturismelor electrice si hibrid…

- Sistemul public de sanatate din Romania inregistreaza un deficit de aproximativ 40.000 de lucratori in domeniul medico-sanitar, ceea ce reprezinta peste 17% din personalul necesar in spitalele publice, afirma presedintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac. "Conform datelor Eurostat pentru…

- Un bebeluș de peste o luna este cel mai tanar pacient cu coronavrius din Romania, care a fost tratat și externat. Cel mai tanar pacient cu COVID-19 din judet, un bebelus de peste o luna, impreuna cu mama lui, au fost vindecati si externati vineri din Spitalul de Pediatrie din Sibiu, a declarat, pentru…