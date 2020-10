Iaşul a urcat pe locul III în ţară după Bucureşti şi Cluj la numărul cazurilor de COVID In ultimele 24 de ore in judetul Iasi au fost inregistrate 200 de noi cazuri de infectari cu coronavirus. Judetul nostrul este pe locul III in tara dupa Bucuresti cu 777 de cazuri si Cluj cu 227. Iasul a mai trecut o singura data pana acum de pragul de 200 de infectari in 24 de ore. Cititi si: Inca 4.013 de noi cazuri de coronavirus au fost inregistrate in ultimele 24 de ore Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

