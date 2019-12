Iașul a câștigat premiul Best Smart City Project Miercuri, 11 decembrie, in cadrul celei de-a IV-a Gale Smart City Industry Awards (SCIA) organizate la București, Municipiul Iași a caștigat marele premiu al evenimentului: Best Smart City Project. Evenimentul, organizat de Asociația Romana pentru Smart City, a mai acordat premiile speciale Mayor of the Year, Best Smart City Company, CEO of the Year, City Manager of the Year, Partner of the Year, Most Active Member și Smart City Industry Best Mass Media Suporter. „Toți care am concurat meritam aceste premiu, toți cei care am ințeles ca Romania trebuie sa se schimbe intr-o țara normala, racordata… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

