Iașul a câștigat, alături de Brașov și Târgoviște, etapa regională a competiției Destinația Anului 2022 Aproape 22.000 de romani au nominalizat destinațiile preferate in competiția vacanțelor in Romania, iar 25 de membrii ai juriului (bloggeri și experți in turism) au adus propria perspectiva asupra destinațiilor calificate in finala etapei regionale. „Mulțumesc tuturor celor care au votat Iașul, in special ieșenilor care s-au mobilizat exemplar, dar, mai ales, mulțumesc tuturor celor care, indiferent ca e vorba de instituții publice, operatori de turism sau organizații neguvernamentale, fac din orașul nostru o destinație turistica tot mai cautata, mai apreciata și mai admirata!”, a transmis primarul… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

