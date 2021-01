Stiri pe aceeasi tema

- Fosta vedeta de la Manchester United și Real Madrid, David Beckham (45 de ani), a cumparat in primavara anului trecut un apartament de lux in Statele Unite ale Americii, in schimbul sumei de 24 de milioane de dolari. Beckham a achiziționat anul trecut un apartament de lux in Statele Unite ale Americii,…

- Pe locul 1 in topul celor mai bogate femei din Romania se afla Anastastia Soare. Nascuta in Constanta, aceasta a facut avere din industria frumusetii in Statele Unite ale Americii, unde a emigrat dupa Revolutie. In varsta de 64 de ani, ea este cunoscuta ca "Regina Sprancenelor" și are o avere estimata…

- Din țara tuturor posibilitaților, Alexandra Dinu a aterizat inapoi in Romania. Ea este pregatita sa iși recucereasca publicul autohton, dupa o buna perioada de vreme, petrecuta in Statele Unite ale Americii și Italia. Fosta soție a lui Adrian Mutu nu a renunțat insa la ambițiile sale profesionale.

- „Summit-ul pregatirii pentru dezastre” – așa a fost denumita de presa europeana reuniunea de joi seara a Consiliul European. Liderii UE au discutat, in teleconferința, timp de trei ore, despre criza Covid, cu perspectiva unui nou val de infectari dupa vacanța de Craciun, și despre speranța data de noul…

- Acuzat in Statele Unite ale Americii de spionaj, fostul angajat al serviciilor speciale americane, Peter Rafael Dzibinski Debbins, a recunoscut ca a colaborat cu serviciile speciale ruse, se mentioneaza intr-o declaratie publicata, de Departamentul american al Justitiei.

- Gest fabulos facut de Monica Gabor pentru Irinel Columbeanu dupa ce acesta a ajuns sarac lipit Cand credeai ca anul 2020 nu iți mai poate aduce nicio surpriza, iata ca Monica Gabor și-a șocat fanii. Toata lumea știe ca Irinel Columbeanu a ajuns la sapa de lemn. Din palatele și mașinile de lux nu a mai…

- Autoritatile din Statele Unite ale Americii au avertizat ca sistemele IT din spitale sunt vizate de hackeri, care incearca sa le infecteze cu virusi tip ransomware, relateaza joi dpa, potrivit AGERPRES.O ancheta comuna a Biroului Federal de Investigatii (FBI), Agentiei pentru securitatea informatica…