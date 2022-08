Stiri pe aceeasi tema

- Ruby și-a dorit un bronz perfect, insa a facut o greșeala care a dus-o pe patul de spital. Artista a povestit ce cum și-a pus sanatatea in pericol. Atunci cand a realizat ca incepe sa aiba „fibrilații” și are tot corpul amorțit, Ruby a sunat la Salvare. „Am fost nevoita sa chem ambulanța pentru ca m-a…

- Anca Pandrea a ajuns de urgența, la spital. Actrița a povestit ca a avut probleme cu tensiunea, și ca inițial nu a vrut sa mearga nicaieri, dar pana la urma a ajuns, cu salvarea, in grija medicilor de la unitatea primiri urgențe.

- Ionuț Ungureanu a ajuns de urgența la spital. Artistul a fost nevoit sa se opereze din cauza unei mușcaturi de caine. Octav, managerul trupei Provincialii, a intrat in direct la Antena Stras și a dat toate detaliile. Cum se simte acum și acer este starea lui de sanatate.

- Dupa zece ani in care a ales sa se retraga din lumina reflectoarelor, Nicolae Badea a oferit primul sau interviu, pentru Antena Stars. Afaceristul de succes a fost prezent la un eveniment in cadrul galeriei de moda pe care soția lui a deschis-o. Milionarul o susține in tot ceea ce face.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Iasmina Hill a marturisit cand va avea loc botezul celui de al doilea copil, dar și unde! Soția milionarului american a oferit detalii neștiute despre mult așteptatul eveniment.

- Viorel Lis a ajuns de urgența pe mainile medicilor, dupa ce s-a confruntat cu mai multe probleme de sanatate, care i-au provocat simptome destul de grave. Soția sa, Oana Roman, a facut primele declarații cu privire la starea de sanatate a fostului primar al Capitalei.

- Bia Khalifa a ajuns de urgența la spital și a suferit o operație. Afla din materialul acesta cum se simte creatoarea de conținut și motivul pentru care aceasta a fost nevoita sa ajunga pe mana medicilor.