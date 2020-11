Stiri pe aceeasi tema

- Chrissy Teigen a facut primele declarații, dupa ce a pierdut sarcina in urma cu cateva saptamani. Vedeta le-a transmis fanilor un mesaj halucinant, alaturi de o dedicație din partea soțului ei, John Legend.

- Andreea Mantea are de ceva timp o relație cu un barbat pe care a reușit sa il țina departe de ochii curioșilor. Așa cum era de așteptat, fanii vedetei au vrut sa afle cine este cel alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste. Recent, vedeta Kanal D a publicat pe canalul sau de YouTube un…

- Andreea Antonescu este o alta vedeta care va intra in Ferma, in aceasta saptamana. Artista va fi „bonusul” primit de catre echipa care va caștiga „fermierul saptamanii”. Avand in vedere ca George Burcea a fost soțul celei mai bune prietene ale ei, Andreea Balan, situația nu va fi foarte confortabila,…

- Andreea Balan iubește din nou. Vedeta traiește o frumoasa poveste de dragoste, insa momentan nu a dat mai multe detalii despre acest lucru. Ce a raspuns cantareața cand a fost intrebata despre logodna!

- Monica Orlanda a facut primele declarații de cand a fost diagnosticata atat ea, cat și familia ei, cu noul coronavirus. Vedeta a vorbit chiar din spital despre felul in care se simte și ce simptome are.

- Adelina Pestritu a anuntat, acum doua saptamani, pe Instagram, ca a fost testata pozitiv cu noul coronavirus, dupa ce a intrat in contact cu un infectat cu Covid-19. Vedeta a revenit, duminica, pe rețelele de socializare, și le-a transmis fanilor un mesaj, scrie wowbiz.ro. "Dragii mei, regret ca nu…

- Bianca Pop a vorbit pentru prima oara dupa ce a reclamat faptul ca a fost drogata și violata de persoane cunoscute ei. Vedeta se afla și acum in stare de șoc și cauta sa iși faca drepte cu ajutorul legii.

- JO sau Ioana Anuța, pe numele sau real, iși ține fanii cu sufletul la gura in ceea ce privește viața sa personala, dar acum a aruncat bomba. Dupa ce s-a desparțit de iubit, artista a facut primele declarații despre sarcina.