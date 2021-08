Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Bogdan Mocanu a dat de ințeles la Antena Stars ca relația sa cu iubita misterioasa nu mai merge atat de bine, iata ca acum cei doi se pare ca s-au impacat. Cantarețul s-a fotografiat din nou in tandrețuri cu partenera sa.

- Diana Enache are 25 de ani, este fiica lui Adrian Enache și pentru prima oara, tanara a vorbit despre relația cu artistul, care a divorțat de mama Dianei, in urma cu ceva ani. „Suntem foarte apropiați, este fratele meu mai mare, este tata, vorbesc totul cu el, suntem transparenți și ne-a ajutat mereu…

- In 2019, soțul Mariei Carneci a murit . Celebra interpreta de muzica populara și-a anulat in perioada aceea toate cantarile, a ținut doliu. Nici acum, ea nu a trecut peste pierderea soțului, mereu iși aduce aminte de el. Artista in varsta de 68 de ani a anunțat ca dupa atația ani de relație cu soțul,…

- Maria Iloiu și iubitul sau au parte de o poveste de dragoste cum nu se poate mai cu scantei. Cei doi azi se despart, maine se impaca, insa niciodata nu au putut renunța cu adevarat unul la celalalt. Fosta ispita a recunoscut la Xtra Night Show in ce ape se scalda in ultima perioada, de cand s-a impacat…

- Fostul iubit al lui Carmen de la Salciua a rupt tacerea și a spus adevarul despre zvonurile despre „scandalul” in care ar fi fost implicat cu fostul soț al cantareței. Cosmin Isaila nu s-a ascuns și a spus totul la Antena Stars, marturisind ca nu s-au impacat nici pana astazi.

- Dupa ce au divorțat la notar pe 15 februarie 2021, Oana Roman (45 de ani) și Marius Elisei (34 de ani) au confirmat ca s-au impacat. Perechea are impreuna o fiica, Isabela, in varsta de 7 ani. Cum a fost surprins cuplul? Este confirmat! Oana Roman și Marius Elisei s-au impacat Marius, Oana și fiica…

- Gabriela Cristoiu ia in calcul sa se impace cu fostul iubit, cel care a batut-o pana i-a lasat intreaga fața tumefiata. Tanara a dezvaluit la Antena Stars ca barbatul incearca sa reia relația, iar ea nu zice nici da, nici nu.

- Dupa ce a primit ieri seara un buchet de flori de la Marius Elisei și i-a mulțumit public, Oana Roman a explicat totul la Antena Stars despre presupusa impacare. Ce spune vedeta despre relația sa cu fostul soț.